ولي العهد السعودي يبحث مع البرهان جهود تحقيق الأمن والاستقرار في السودان

كتب-عبدالله محمود:

07:11 م 15/12/2025

التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، بقصر اليمامة بالرياض

وبحث ولي العهد السعودي مع البرهان، الجهود المبذولة بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

واستعرض بن سلمان والبرهان خلال اللقاء، مستجدات الأحداث الراهنة في السودان وتداعياتها، والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.

وفي وقت سابق وصل البرهان إلى الرياض، في زيارة إلى السعودية في ظل استمرار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان، ودفع مسار التسوية السياسية.

محمد بن سلمان عبدالفتاح البرهان السودان السعودية

