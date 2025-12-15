اتهام الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون بالتآمر لفرض الأحكام العرفية

سول- (د ب أ)

اتهم محققون خاصون الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول اليوم الإثنين، بالتخطيط بدقة لإعلان الأحكام العرفية قبل عام.

وقال المدعي الخاص تشو أون سوك إن يون حاول عمدا استفزاز رد عسكري من كوريا الشمالية لخلق ذريعة لفرض حالة الطوارئ في الداخل.

وأضاف تشو أن يون سعى لاستخدام مثل هذا الاستفزاز لتبرير إعلان الأحكام العرفية وتأمين سلطته السياسية محليا.

وفي مساء الثالث من ديسمبر 2024، أعلن يون /64 عاما/ بشكل غير متوقع الأحكام العرفية وأغرق البلاد في أزمة سياسية عميقة.

ونتجت الخطوة رسميا عن نزاع بشأن الموازنة الوطنية. وقال السياسي المحافظ آنذاك إن هذه الخطوة الجذرية كانت ضرورية لحماية كوريا الجنوبية من المعارضة التي اتهمته بالتصرف ضد الدولة.

وقال الفريق بقيادة تشو الآن، إن تحقيقاته أظهرت أن يون كان يتآمر لفرض الأحكام العرفية من خلال وسيلة أخرى منذ أكتوبر 2023 على الأقل.

ويحاكم يون الآن ويواجه اتهامات تشمل التمرد وهي جريمة خطيرة بموجب القانون الكوري الجنوبية ويمكن أن يصل الحكم فيها إلى الإعدام.