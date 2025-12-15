الخارجية الإيرانية تصدر بيانا ببنود اجتماع دول جوار أفغانستان

طهران- (د ب أ)

أصدرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بيانًا حول تفاصيل البنود المتفق عليها في اجتماع الممثلين الخاصين لدول جوار أفغانستان في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء اليوم الاثنين بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصدرت بيانًا بصفتها الدولة المضيفة لاجتماع الممثلين الخاصين لدول جوار أفغانستان، الذي عُقد في طهران أمس الأحد .

وذكر البيان :"عُقد اجتماع الممثلين الخاصين لدول الجوار الأفغاني، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وباكستان، والصين، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، بالإضافة إلى روسيا، في طهران بتاريخ 14 ديسمبر 2025. ونظرًا لأهمية العمل الإقليمي في حلّ قضاياهم، استعرضت الدول المشاركة في الاجتماع آخر التطورات في أفغانستان.

وأضاف "أكدت الدول المشاركة على التكامل الإقليمي، وعلى مركزية المنطقة في حلّ القضايا والتحديات القائمة، بما فيها بعض القضايا المتعلقة بأفغانستان".

وتابع " كما أكدت على تعزيز الاستقرار في أفغانستان، وأعلنت استعدادها للمساعدة في تحقيقه إذا ما أبدت أفغانستان حاجةً لذلك، وشددت على أهمية استمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أفغانستان بهدف تحسين معيشة شعبها، وضرورة اندماج أفغانستان في العمليات السياسية والاقتصادية للمنطقة".

وأعربت الدول المشاركة عن مخاوفها الأمنية، وأكدت استعدادها لمساعدة أفغانستان في مكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر ، كما أكدت على مسؤولية المجتمع الدولي في رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الأفغانية.

وبحسب البيان ، عارضت الدول المشاركة أي محاولة من جانب الدول الأجنبية لإقامة وجود عسكري في أفغانستان،وشددت على مسؤولية الدول المسؤولة عن الوضع الراهن في أفغانستان في المساعدة على إعادة بناء وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية دون استغلالها كورقة ضغط سياسية.

ودعت الدول المشاركة المنظمات الدولية إلى دعم عودة المواطنين الأفغان من الدول المجاورة إلى بلادهم، وتهيئة الظروف لعودتهم الكريمة، وأيدت جميع الجهود المبذولة لخفض التوترات بين أفغانستان وباكستان، وأعربت عن استعدادهم للمساهمة في تعزيز هذه الجهود.

في الوقت نفسه، دعت الدول البلدين باكستان وأفغانستان إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وحل خلافاتهما عبر القنوات الدبلوماسية.

واتفقت على عقد الاجتماع الخامس لوزراء خارجية دول الجوار الأفغاني في أقرب وقت ممكن في عشق آباد، تركمانستان.

ورحبت باستعداد باكستان لعقد الجولة الثانية من اجتماع الممثلين الخاصين لدول الجوار الأفغاني في إسلام آباد في مارس من العام المقبل.