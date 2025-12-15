إعلان

عقب هجوم سيدني.. رئيس وزراء أستراليا يؤكد دعم الجالية اليهودية

كتب : مصراوي

11:36 ص 15/12/2025

رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إنه عقد اليوم الاثنين اجتماعًا لمجلس الوزراء الوطني للرد على العمل "الإرهابي" و"معاداة السامية" الذي وقع في بوندي الليلة الماضية، وفق تعبيره.

وأضاف ألبانيز، في تصريحات للصحفيين اليوم: "نقف إلى جانب الأستراليين اليهود ونحن أقوى ممن يحاولون تقسيمنا وسنتجاوز هذه المحنة معًا".

واقترح رئيس الوزراء الأسترالي فرض قوانين وطنية أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية وذلك على إثر حادث إطلاق النار في شاطئ بوندي بيتش بسيدني الذي استهدف فعالية يهودية، وأسفر عن سقوط 15 قتيلًا على الأقل.

أنتوني ألبانيز أستراليا الإرهاب

