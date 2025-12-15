ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إقليم آسفي بالمغرب إلى 37 شخصًا

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن قناة 2M التلفزيونية الحكومية المغربية، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إقليم آسفي في المغرب إلى 37 شخصًا.

ويشهد إقليم آسفي الساحلي، يقع على بعد 330 كيلومترًا (205 أميال) جنوب العاصمة الرباط، فيضانات مفاجئة نجمت عن أمطار غزيرة يوم الأحد.

وقالت السلطات المحلية، إن 14 شخصًا يتلقون الرعاية الطبية بعد الفيضانات.

وأفادت التقارير أن ساعة واحدة من الأمطار الغزيرة كانت كافية لإغراق المنازل والمتاجر في البلدة القديمة بمدينة صافي، وجرف السيارات وقطع العديد من الطرق في المناطق المحيطة، في حين استمرت جهود الإنقاذ.

يشهد المغرب أمطارًا غزيرة وتساقطًا كثيفًا للثلوج على جبال الأطلس بعد 7 سنوات من الجفاف الذي أدى إلى تراجع منسوب بعض خزاناته الرئيسية.