بشكل مفاجئ.. وفاة السفير الروسي لدى كوريا الشمالية.. والزعيم كيم يٌعلق



وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، وفاة سفير روسيا لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيجورا الذي يشغل منصبه منذ أكثر من 10 سنوات، بشكل مفاجئ، في ظل تعزيز التحالف بين موسكو وبيونج يانج في الأشهر الأخيرة.

وأعربت الخارجية الروسية في بيان عن "بالغ الأسف" لوفاة ألكسندر ماتسيجورا البالغ 70 عاما في 6 ديسمبر 2025، والذي يتحدث اللغة الكورية.

ولم تقدّم الخارجية الروسية تفاصيل عن سبب الوفاة.

وأشارت إلى أنه منذ بداية مسيرته المهنية في أواخر سبعينات القرن الماضي، عمل ماتسيغورا على تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين كوريا الشمالية والاتحاد السوفياتي، ثم روسيا لاحقا.

وأضافت الوزارة، أنه في ظل قيادته الحكيمة والحساسة، تدرّجت أجيال عديدة من الدبلوماسيين والمتخصصين في الشؤون الكورية.

وشغل ماتسيجورا منصب سفير روسيا لدى بيونج يانج منذ العام 2014، وأكدت الخارجية الروسية أنه كان قوة دافعة وراء العمل الدؤوب على مدى سنوات الذي أدى إلى مستوى العلاقات الحالي غير المسبوق بين روسيا وكوريا الشمالية.

وتشهد الدولتان حاليا تقاربا دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا سريعا، وفقا للعربية.

وأرسل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "تعازيه الصادقة" للرئيس فلاديمير بوتين بعد الوفاة المفاجئة للدبلوماسي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية صباح الثلاثاء.

وقال كيم، إن الأمر كان حدثا مفجعا وخسارة كبيرة، خصوصا أنه يأتي في وقت تدخل العلاقات الثنائية مرحلة تاريخية حاسمة بحسب المصدر نفسه.

ووصفت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي ماتسيجورا، أنه "رفيق عزيز" و"دبلوماسي مخضرم يتمتع بمواهب متعددة وصديق مقرب لشعب جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية".

وترتبط روسيا وكوريا الشمالية باتفاق دفاع مشترك منذ العام 2024 وُقّع بعد زيارة رسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبيونج يانج.

وفي ضوء ذلك، شاركت كوريا الشمالية بفعالية في الجهد الحربي الروسي من خلال توفير آلاف الجنود بين أواخر عام 2024 وربيع عام 2025 لمواجهة القوات الأوكرانية التي تمركزت في جزء صغير من منطقة كورسك الحدودية الروسية.

كذلك تزود كوريا الشمالية روسيا أسلحة وذخيرة، بحسب كوريا الجنوبية التي تشتبه في أن موسكو تنقل إلى بيونج يانج في المقابل تقنيات عسكرية حساسة.