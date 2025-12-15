إعلان

بعد طلب بانكوك.. تأجيل اجتماع "آسيان" بشأن النزاع بين تايلاند وكمبوديا

كتب : مصراوي

11:14 ص 15/12/2025

رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الاثنين، أن ماليزيا وافقت على تأجيل اجتماع خاص لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشأن النزاع بين تايلاند وكمبوديا إلى 22 ديسمبر الجاري.

وقال إبراهيم، اليوم في تصريحات صحفية: "ما زلنا ننسق ونراقب. لقد طلبوا (تايلاند) تأجيلًا طفيفًا لاجتماع وزراء خارجية الآسيان الخاص، الذي كان مقررًا يوم الثلاثاء، لذلك نقوم بتأجيله لترتيب كل شيء".

وأكد رئيس الوزراء الماليزي: "لكننا ما زلنا نناشدهم (تايلاند وكمبوديا) وقف القتال، هذا أمر بالغ الأهمية. أنا على اتصال بهم بشكل شبه يومي".

ولاحقًا، أكدت وزارة الخارجية الماليزية، أن الاجتماع تم تأجيله إلى 22 ديسمبر، مشيرة إلى أن وزير الخارجية محمد حسن سيترأس الاجتماع بصفته رئيسًا حاليًا لرابطة (آسيان).

وكان من المقرر عقد الاجتماع لتقييم الوضع في المنطقة ودعم التدابير الرامية إلى إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا، الذي دخل أسبوعه الثاني.

أنور إبراهيم ماليزيا تايلاند وكمبوديا

