إعلان

زعيم كوريا الشمالية يشدد على دور القوات الجوية في الردع النووي

كتب : مصراوي

08:13 ص 30/11/2025

زعيم كوريا الشمالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قالت وسائل إعلام رسمية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سلط الضوء على دور القوات الجوية في الردع النووي، خلال احتفاله برفقة ابنته الصغيرة بالذكرى الثمانين لتأسيسها.

وأظهرت صور نشرتها صحيفة رودونج سينمون الكورية الشمالية كيم وهو يتابع ما بدا أنها طائرات مسيرة وقاذفات صواريخ متنقلة، من بين أشياء أخرى.

كان مسؤول بالمخابرات الأوكرانية قد قال في وقت سابق، إن كوريا الشمالية بدأت إنتاجا ضخما لطائرات مسيرة صغيرة وقصيرة المدى من طراز "إف.بي.في"، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية متوسطة المدى أكبر حجما تُستخدم في ساحات المعارك.

شاهد كيم وابنته عرضا جويا احتفالا بالذكرى السنوية، وتفقدا عددا من الطائرات منها طائرة الإنذار المبكر المحمولة جوا التي كشفت عنها كوريا الشمالية في وقت سابق من هذا العام، وفقا لما أظهرته صور وسائل الإعلام الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله: "إن البلاد تتوقع أشياء عظيمة حقا من القوات الجوية التي ستلعب دورا في ممارسة الردع النووي".

ونسبت الوكالة إلى كيم قوله: "القوات الجوية يجب أن تصد بحسم وتسيطر على جميع أنواع أعمال التجسس والاستفزازات العسكرية المحتملة من الأعداء".

وأضاف أنه سيتم تزويد القوات الجوية بأصول استراتيجية جديدة، دون الخوض في التفاصيل، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زعيم كوريا الشمالية كوريا الشمالية قوات كوريا الشمالية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الإدارية العليا تقضي بقبول 26 طعنا في انتخابات النواب 2025
الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
تحذير ونصيحة.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
هبوط اضطراري وتحرك عاجل.. خلل تقني يضرب 6 آلاف طائرة إيرباص A320