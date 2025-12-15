إعلان

بعد هجوم الشاطئ.. الرئيس التايواني يتضامن مع أستراليا والجالية اليهودية

كتب : مصراوي

12:06 م 15/12/2025

الرئيس التايواني لاي تشينج تي

تايبيه- (د ب أ)

أعرب الرئيس التايواني لاي تشينج تي اليوم الاثنين عن تضامن تايوان مع شعب استراليا والجالية اليهودية، بعد حادث إطلاق النار خلال فعاليات للاحتفال بعيد الحانوكا في سيدني.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية أن لاي كتب في منشور عبر منصة " اكس" اليوم الأثنين " أعرب عن خالص التعازي للضحايا و جميع الذين تضرروا من الهجوم المروع في شاطئ بوندي".

وأضاف" تدين تايوان بقوة جميع أشكال الإرهاب، وتقف مع شعب استراليا والجالية اليهودية في هذا الوقت الصعب".

ويشار إلى أن حادث إطلاق النار، الذي وقع أمس الأحد على شاطئ بوندي في سيدني، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة 40 آخرين حتى صباح اليوم.

الرئيس التايواني لاي تشينج تي تايوان الجالية اليهودية

