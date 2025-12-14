قتلى يهود ودماء في كل مكان.. حصيلة أولية لحادث إطلاق النار في سيدني

كتبت- سهر عبد الرحيم:

أفاد مسؤولون إستراليون، اليوم الأحد، بإصابة العديد من الأشخاص في حادث إطلاق نار في شاطئ بوندي بمدينة سيدني.

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز، إنه تم نقل 13 شخصًا إلى المستشفى بعد إطلاق النار.

ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز الحادث بأنه "صادم ومؤلم"، مؤكدًا أن "فرق الاستجابة للطوارئ موجودة على الأرض وتعمل على إنقاذ الأرواح".

وأفادت الشرطة الأسترالية، بمقتل 10 أشخاص على الأقل في الحادث، وبإصابة 11 شخصًا بينهم 2 من عناصر الشرطة في إطلاق النار.

وقال هاري ويلسون، وهو من سكان المنطقة وشهد إطلاق النار، لصحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" المحلية: "رأيت ما لا يقل عن 10 أشخاص على الأرض والدماء في كل مكان".

كما أفاد شهود عيان للصحيفة ذاتها، بسماع ما يصل إلى 50 طلقة نارية ورؤية أشخاص ملقين على الأرض بالقرب من كامبل باريد.

Immigrants just committed a terrorist attack on Australian soil in Bondi, Sydney. Mass migration did this. Albo did this. Everyone who voted for Labor did this.



Australians died because of the evil that is mass migration.



Their blood is on the Prime Minister's hands. Albanese… pic.twitter.com/JNsQfuoE2n — Malachi Brogden Hearne 🇦🇺 (@MalachiAUS) December 14, 2025

وعلق إعلام عبري على الحادث، وأفاد بإصابة نحو 60 شخصًا في إطلاق نار نفذه مسلحان، وقد تم تحييدهما لاحقًا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ بوندي كان يشهد فعالية بمناسبة "عيد حانوكا" اليهودي، لافتة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.

وذكرت "يديعوت أحرونوت"، أن إطلاق النار تم خلال إلقاء أحد كبار قادة الجالية اليهودية في أستراليا كلمته.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصة "إكس" أشخاصًا على الشاطئ وفي حديقة مجاورة يتفرقون على وقع دويّ إطلاق نار وصفارات إنذار الشرطة.

AUSTRALIAN HERO TOOK GUN OFF SHOOTER



TERROR ATTACK SYDNEY AT LEAST TEN DEAD



AUSTRALIAN HERO TOOK DOWN GUNMAN pic.twitter.com/nFqTc94l0U — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) December 14, 2025

وأظهر أحد الفيديوهات رجلًا يرتدي قميصًا أسود يطلق النار من سلاح كبير قبل أن ينقض عليه رجل يرتدي قميصًا أبيض وينتزع سلاحه منه.

وتُعد شواطئ بوندي واحدة من أشهر شواطئ العالم، وعادة ما تكون مكتظة بالسكان المحليين والسياح، وخاصة في أمسيات عطلة نهاية الأسبوع.

