إعلان

قتلى يهود ودماء في كل مكان.. حصيلة أولية لحادث إطلاق النار في سيدني

كتب : سهر عبد الرحيم

12:35 م 14/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حادث إطلاق النار في سيدني (1)
  • عرض 5 صورة
    حادث إطلاق النار في سيدني (4)
  • عرض 5 صورة
    حادث إطلاق النار في سيدني (5)
  • عرض 5 صورة
    حادث إطلاق النار في سيدني (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- سهر عبد الرحيم:

أفاد مسؤولون إستراليون، اليوم الأحد، بإصابة العديد من الأشخاص في حادث إطلاق نار في شاطئ بوندي بمدينة سيدني.

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز، إنه تم نقل 13 شخصًا إلى المستشفى بعد إطلاق النار.

ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز الحادث بأنه "صادم ومؤلم"، مؤكدًا أن "فرق الاستجابة للطوارئ موجودة على الأرض وتعمل على إنقاذ الأرواح".

وأفادت الشرطة الأسترالية، بمقتل 10 أشخاص على الأقل في الحادث، وبإصابة 11 شخصًا بينهم 2 من عناصر الشرطة في إطلاق النار.

وقال هاري ويلسون، وهو من سكان المنطقة وشهد إطلاق النار، لصحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" المحلية: "رأيت ما لا يقل عن 10 أشخاص على الأرض والدماء في كل مكان".

كما أفاد شهود عيان للصحيفة ذاتها، بسماع ما يصل إلى 50 طلقة نارية ورؤية أشخاص ملقين على الأرض بالقرب من كامبل باريد.

وعلق إعلام عبري على الحادث، وأفاد بإصابة نحو 60 شخصًا في إطلاق نار نفذه مسلحان، وقد تم تحييدهما لاحقًا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ بوندي كان يشهد فعالية بمناسبة "عيد حانوكا" اليهودي، لافتة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.

وذكرت "يديعوت أحرونوت"، أن إطلاق النار تم خلال إلقاء أحد كبار قادة الجالية اليهودية في أستراليا كلمته.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصة "إكس" أشخاصًا على الشاطئ وفي حديقة مجاورة يتفرقون على وقع دويّ إطلاق نار وصفارات إنذار الشرطة.

وأظهر أحد الفيديوهات رجلًا يرتدي قميصًا أسود يطلق النار من سلاح كبير قبل أن ينقض عليه رجل يرتدي قميصًا أبيض وينتزع سلاحه منه.

وتُعد شواطئ بوندي واحدة من أشهر شواطئ العالم، وعادة ما تكون مكتظة بالسكان المحليين والسياح، وخاصة في أمسيات عطلة نهاية الأسبوع.

اقرأ أيضًا:

رئيس إسرائيل يدين الهجوم على تجمع يهودي في سيدني بأستراليا

إطلاق نار خلال حفل يهودي في أستراليا وسقوط عشرات القتلى والجرحى |فيديو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث إطلاق النار في سيدني مدينة سيدني أنتوني ألبانيز الشرطة الأسترالية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة