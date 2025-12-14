بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع لؤي جاسم الخرافي، رئيس الشركة القابضة المصرية الكويتية (EKH)، سبل التوسع في فرص استثمار الشركة بالسوق المصري، وفق بيان الوزارة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير البترول والثروة المعدنية إلى دولة الكويت للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

وتمتلك الشركة القابضة المصرية الكويتية محفظة استثمارية متنوعة تعمل في مصر عبر قطاعات الطاقة والغاز والأسمدة والبتروكيماويات، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الهامة.

وتناول اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة، شملت تحديث معامل التكرير، ومعالجة الغاز الطبيعي، ومشروعات البوتاجاز والمتكثفات، والتوسعات البتروكيماوية، إلى جانب بحث فرص مشاركة الشركة القابضة المصرية الكويتية في مشروعات الهيدروجين الأخضر، والأمونيا، والطاقة المتجددة.

كما تم استعراض الفرص الاستثمارية في مشروعات الذهب، والنحاس، والفوسفات، والمعادن الاستراتيجية في مصر، بالإضافة إلى بحث إقامة مشروعات في الصناعات التحويلية، مثل الأسمدة، وتصنيع المعادن، والمناطق الصناعية.