"يظهر فيها ترامب".. الديمقراطيون ينشرون صور جديدة لـ"جيفري ابستين"

كتب-عبدالله محمود:

11:45 م 12/12/2025
نشر نواب ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي، اليوم الجمعة 19 صورة جديدة تم الحصول عليها من ممتلكات الراحل جيفري ابستين المتهم بالاعتداء الجنسي والاتجار بالقاصرات، وذلك قبل الموعد النهائي لإصدار وثائق موسعة تتعلق بالقضية.

وتضم الصور شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، من بينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأسبق بيل كلينتون، ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، إلى جانب شخصيات دولية معروفة مثل الأمير البريطاني السابق أندرو مونتباتن-ويندسور، والمخرج وودي آلن، ورجل الأعمال ريتشارد برانسون، والمستشار السياسي اليميني وحليف ترامب ستيف بانون.

جيفري ابستين الكونجرس الأمريكي الديمقراطيين ترامب

