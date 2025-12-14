حماس: اغتيال رائد سعد خرق فاضح لوقف النار.. وحقنا في الرد مكفول

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قائد ركن التصنيع العسكري في الكتائب رائد سعد الذي ارتقى إثر عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت كتائب القسام في بيان لها اليوم الأحد، إن عملية اغتيال رائد سعد خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، مضيفًا: "إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء باغتياله قادتنا وأبناء شعبنا وعدوانه المتواصل".

وأكدت كتائب القسام، أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط خطة السلام لوقف إطلاق النار بغزة، مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء تحمل المسؤولية.

وأضافت القسام: "حقنا في الرد على عدوان الاحتلال مكفول ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا بشتى الوسائل".

وأوضحت كتائب القسام، أن قيادات حماس كلفت قائدا جديدا للقيام بالمهام التي كان يشغلها الشهيد رائد سعد.