جيش الاحتلال: استهدفنا 3 أشخاص من حزب الله في جنوب لبنان.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

06:15 م 14/12/2025

جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف 3 أشخاص تابعين لحركة حزب الله في جنوب لبنان.

وزعم ادرعي في منشور له على منصة "أكس"، أنه في منطقة ياطر قتل جيش الاحتلال شخص كان يحاول إعادة إعمار بنى تحتية لحزب الله.

وأضاف: "وفي منطقة بنت جبيل قتل جيش الاحتلال شخص شغل منصب ممثل حزب الله الملحي والذي كان مسؤولًا عن العلاقة بين التنظيم وبين سكان القرية في قضايا عسكرية واقتصادية".

وأكد أنه في ساعات الظهر هاجم جيش الاحتلال للمرة الثالثة شخص أخر من حزب الله.

إسرائيل جنوب لبنان حزب الله

