جيش الاحتلال: استهدفنا 3 أشخاص من حزب الله في جنوب لبنان.. فيديو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف 3 أشخاص تابعين لحركة حزب الله في جنوب لبنان.

#عاجل 🔸القضاء على عنصرين إرهابيين من حزب الله خلال اقل من ساعة



🔸هاجم جيش الدفاع صباح اليوم بمنطقتين مختلفتين بجنوب لبنان وقضى على عنصرين إرهابيين من حزب الله الارهابي.



🔸في منطقة ياطر قضى جيش الدفاع على إرهابي كان يهم بمحاولات اعادة اعمار بنى تحتية إرهابية لحزب الله.



🔸في… pic.twitter.com/MW4F7jHYAR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 14, 2025

وزعم ادرعي في منشور له على منصة "أكس"، أنه في منطقة ياطر قتل جيش الاحتلال شخص كان يحاول إعادة إعمار بنى تحتية لحزب الله.

وأضاف: "وفي منطقة بنت جبيل قتل جيش الاحتلال شخص شغل منصب ممثل حزب الله الملحي والذي كان مسؤولًا عن العلاقة بين التنظيم وبين سكان القرية في قضايا عسكرية واقتصادية".

وأكد أنه في ساعات الظهر هاجم جيش الاحتلال للمرة الثالثة شخص أخر من حزب الله.