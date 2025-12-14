إعلان

توم باراك: لن يمر الهجوم على جنودنا في سوريا دون رد

كتب-عبدالله محمود:

06:40 م 14/12/2025

توم باراك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، إن الهجوم الأخير الذي أسفر عن مقتل 3 أمريكيين في سوريا، يؤكد استمرار خطر تنظيم الدولة ليس على دمشق فقط بل على العالم أجمع.

وأكد باراك، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن الاستراتيجية الأمريكية قائمة على تمكين السوريين بدعم عمليات محدودة لملاحقة شبكات تنظيم الدولة في سوريا.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا:"أن هذا النهج يبقي المعركة محلية ويجنبنا حربا أمريكية أخرى واسعة النطاق في الشرق الأوسط".

وأشارتوم باراك، إلى أن الانتشار الأمريكي العسكري المحدود في سوريا، يتم بالتعاون مع القوات السورية ليساهم في الحماية من تهديدات كبيرة.

وأكد المبعوث الأمريكي، أن منع عودة تنظيم الدولة بسوريا يقطع تدفق الإرهاب المحتمل عبر أوروبا إلى شواطئ أمريكا، مشددًا على أن الهجوم على الجنود الأمريكيين لن يمر دون رد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توم باراك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا سوريا تنظيم الدولة مقتل 3 أمريكيين في سوريا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة