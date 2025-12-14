توم باراك: لن يمر الهجوم على جنودنا في سوريا دون رد

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، إن الهجوم الأخير الذي أسفر عن مقتل 3 أمريكيين في سوريا، يؤكد استمرار خطر تنظيم الدولة ليس على دمشق فقط بل على العالم أجمع.

وأكد باراك، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن الاستراتيجية الأمريكية قائمة على تمكين السوريين بدعم عمليات محدودة لملاحقة شبكات تنظيم الدولة في سوريا.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا:"أن هذا النهج يبقي المعركة محلية ويجنبنا حربا أمريكية أخرى واسعة النطاق في الشرق الأوسط".

وأشارتوم باراك، إلى أن الانتشار الأمريكي العسكري المحدود في سوريا، يتم بالتعاون مع القوات السورية ليساهم في الحماية من تهديدات كبيرة.

وأكد المبعوث الأمريكي، أن منع عودة تنظيم الدولة بسوريا يقطع تدفق الإرهاب المحتمل عبر أوروبا إلى شواطئ أمريكا، مشددًا على أن الهجوم على الجنود الأمريكيين لن يمر دون رد.