بعد هجوم سيدني.. وزير الدفاع الأسترالي يوجه رسالة إلى جميع الأستراليين

كتب-عبدالله محمود:

07:08 م 14/12/2025

وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز

وجه وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، رسالة إلى جميع المواطنين الأستراليين بعد الهجوم الذي قُتل فيه 12 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين، على شاطئ بوندي الشهير في مدينة سيدني الأسترالية.

وقال مارلز، في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إن التحقيقات لا تزال جارية في حادث إطلاق النار بسيدني، وعلى جميع الأستراليين اتباع نصائح السلطات وأخذها بعين الاعتبار.

وأكد وزير الدفاع الأسترالي، أن اليهود الأستراليون لهم الحق في الاحتفال بدينهم وثقافتهم ومجتمعهم دون خوف، مطالبًا الحكومة الاسترالية وجميع الأستراليين النضال من أجل هذا الحق.

وأفادت مصادر أمنية في أسترالية، بأن أحد منفذي الهجوم الذي استهدف الاحتفال اليهودي على الشاطئ، يُدعى نافيد أكرم، وهو مواطن أسترالي من أصول باكستانية ويقيم في جنوب غرب المدينة.

