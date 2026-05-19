على الطراز الروماني واليوناني.. ترامب يستعرض مخططات قاعة الرقص- صور

كتب : محمود الطوخي

08:50 م 19/05/2026
    ترامب يستعرض أعمال بناء قاعة الرقص (1)
    ترامب يستعرض أعمال بناء قاعة الرقص (2)

استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مخططات قاعة الرقص التي يجري إنشاؤها في البيت الأبيض، مانحا الصحافة نظرة أولى على عملية التجديد،

وقال البيت الأبيض في منشور على "فيسبوك"، إن المشروع ممول بالكامل من تبرعاته الشخصية والخاصة، مع التأكيد على أنه لن يُبنى شيء مثل هذا مرة أخرى.

إلهام معماري في قاعة الرقص في البيت الأبيض

ووفقا لشبكة "فوكس نيوز"، فقد كشف ترامب عن الإلهام المعماري وراء المنشأة الجديدة، موضحا أن "المباني الكلاسيكية العظيمة استُلهمت من مناطق مختلفة حول العالم تعود إلى عصور شديدة الازدهار والجاذبية".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن هذا الطراز مستوحى من روما التي يفضل مصمموها الأسقف المسطحة، بينما تفضل اليونان الأشكال المثلثة، وهو ما تم دمجه في قاعة الرقص في البيت الأبيض.

الدور العسكري لقاعة الرقص في البيت الأبيض

أكد ترامب أن المبنى جرى تصميمه بطريقة تتيح وجود قوات عسكرية فيه، لتعزيز أمن العاصمة الأمريكية، مشيرا إلى أنه تم تجهيز السطح بالكامل للاستخدام العسكري، حيث أن هذه المنشآت مرتفعة للغاية، وتفوق في ارتفاعها أي مبنى آخر تقريبا، مما يوفر رؤية كاملة بزاوية 360 درجة للعاصمة واشنطن من فوق قاعة الرقص في البيت الأبيض.

كواليس بناء قاعة الرقص في البيت الأبيض

وذكرت مارجو مارتين مساعد الرئيس الأمريكي ومستشارته الإعلامية، أن دونالد ترامب طلب من طاهي البيت الأبيض إعداد شطائر إفطار للصحافة التي كانت تتابع أعمال بناء قاعة الرقص هذا الصباح، تقديرا لمتابعتهم المستمرة لأعمال التشييد الجارية في المقر الرئاسي.

