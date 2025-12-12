إعلام عبري يكشف عن خطة لهجوم واسع على لبنان.. ما القصة؟

نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر إسرائيلية، أن المستوى الأمني يضغط باتجاه شن عملية تستهدف حزب الله في لبنان.

وقالت المصادر الإسرائيلية، إن الضغط لشن عملية ضد حزب الله يهدف لمنع انضمامه إلى مواجهة محتملة مع إيران.

وأكدت المصادر القناة 12 العبرية، أنه لا مفر من عملية لاستهداف حزب الله لمنعه من استعادة قدراته العسكرية.

وأشارت مصادر أمنية إسرائيلية، إلى أن شن عملية عسكرية ضد حزب الله قد تؤدي إلى التوصل لتسوية مع لبنان.