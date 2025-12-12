إعلان

حكومة غزة: 12 شهيدا ومفقودا وغرق 27 ألف خيمة بالقطاع

كتب : مصراوي

01:06 م 12/12/2025

شهيدا ومفقودا وغرق 27 ألف خيمة بالقطاع

وكالات
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، استشهاد وفقد 12 شخصا وانهيار 13 منزلا، إضافة إلى غرق أو انجراف أكثر من 27 ألف خيمة للنازحين، جراء المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، ما أدى إلى تضرر مباشر لأكثر من ربع مليون شخص في مختلف محافظات القطاع.

وحذّر المكتب من أن مليون ونصف المليون نازح يواجهون خطر الغرق والانهيارات وسط ظروف جوية قاسية، مطالبا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل لتوفير مواد الإيواء ومستلزمات الطوارئ، في ظل استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر ومنع إدخال المساعدات.

غزة قطاع غزة الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي

