حكومة غزة: 12 شهيدا ومفقودا وغرق 27 ألف خيمة بالقطاع



وكالات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، استشهاد وفقد 12 شخصا وانهيار 13 منزلا، إضافة إلى غرق أو انجراف أكثر من 27 ألف خيمة للنازحين، جراء المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، ما أدى إلى تضرر مباشر لأكثر من ربع مليون شخص في مختلف محافظات القطاع.

وحذّر المكتب من أن مليون ونصف المليون نازح يواجهون خطر الغرق والانهيارات وسط ظروف جوية قاسية، مطالبا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل لتوفير مواد الإيواء ومستلزمات الطوارئ، في ظل استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر ومنع إدخال المساعدات.