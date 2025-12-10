انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والبطاطس، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، والزيت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

