خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض والذهب

كتب : آية محمد

01:33 م 10/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والبطاطس، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، والزيت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع الزيت والجبن الرومي وانخفاض الجبن الأبيض اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأربعاء

