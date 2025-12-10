كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص – من أنصار أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب بالمنيا – بإيقاف سيارة نقل محملة بسلع غذائية والادعاء بأنها دعاية انتخابية لصالح مرشح آخر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص تبين أنه تلقى مركز شرطة أبو قرقاص بلاغًا من عامل – مقيم بدائرة المركز ومن أنصار أحد المرشحين – يفيد بإيقاف سيارة نقل محملة بسلع غذائية، والادعاء بأن مرشحًا آخر استغلها في الدعاية الانتخابية وتوزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت له.

وتم ضبط السيارة وقائدها، وبسؤاله أكد أن السلع الغذائية ملك إحدى الجمعيات الخيرية بدائرة مركز أبو قرقاص، وأن السيارة مستأجرة وليست تابعة لأي مرشح. كما أوضح مسؤول الجمعية أن المبلغ أوقف السيارة دون وجه حق وتسبب في التشهير بسائقها.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.