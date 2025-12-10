أعلنت وكالة الأنباء الرسمية المغربية أن ما لا يقل عن 19 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 16 آخرون فجر الأربعاء، جراء انهيار مبنيين سكنيين في مدينة فاس شمال شرق المغرب، التي تعد العاصمة التاريخية للبلاد.

وأوضحت السلطات المحلية في محافظة فاس أن المبنيين المنهارين، وهما متجاوران ويتألف كل منهما من أربعة طوابق، انهارا خلال الليل في حي المستقبل، وكانا يضمان ثماني عائلات.

وفور الإبلاغ عن الحادث، هرعت قوات الأمن ووحدات الحماية المدنية إلى موقع الانهيار، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ بشكل فوري، وسط مخاوف من وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض. وأشارت الوكالة إلى أن الجهود الميدانية مستمرة على مدار الساعة للعثور على ناجين.

وتم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي في فاس لتلقي العلاج، فيما تتواصل عمليات رفع الركام بالتوازي مع التحقيقات الأولية لمعرفة أسباب الانهيار.

ويُذكر أن الكثافة السكانية والمراكز المالية والصناعية للمغرب تتمركز بشكل أساسي في الشمال الغربي من البلاد، في حين يعتمد جزء كبير من المناطق الأخرى على الزراعة ومصايد الأسماك والسياحة.