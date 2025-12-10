إعلان

كارثة المغرب.. مصرع 19 شخصًا بانهيار مبنيين وإطلاق عمليات إنقاذ ليلية واسعة

كتب : محمد جعفر

11:54 ص 10/12/2025

انهيار مبنيين بالمغرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية المغربية أن ما لا يقل عن 19 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 16 آخرون فجر الأربعاء، جراء انهيار مبنيين سكنيين في مدينة فاس شمال شرق المغرب، التي تعد العاصمة التاريخية للبلاد.

وأوضحت السلطات المحلية في محافظة فاس أن المبنيين المنهارين، وهما متجاوران ويتألف كل منهما من أربعة طوابق، انهارا خلال الليل في حي المستقبل، وكانا يضمان ثماني عائلات.

وفور الإبلاغ عن الحادث، هرعت قوات الأمن ووحدات الحماية المدنية إلى موقع الانهيار، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ بشكل فوري، وسط مخاوف من وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض. وأشارت الوكالة إلى أن الجهود الميدانية مستمرة على مدار الساعة للعثور على ناجين.

وتم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي في فاس لتلقي العلاج، فيما تتواصل عمليات رفع الركام بالتوازي مع التحقيقات الأولية لمعرفة أسباب الانهيار.

ويُذكر أن الكثافة السكانية والمراكز المالية والصناعية للمغرب تتمركز بشكل أساسي في الشمال الغربي من البلاد، في حين يعتمد جزء كبير من المناطق الأخرى على الزراعة ومصايد الأسماك والسياحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار مبنيين عمليات إنقاذ ليلية المغرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار رعدية على القاهرة ومدن القناة وسيناء خلال ساعات
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأربعاء
أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟