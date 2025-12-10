إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق الخانكة للمفتي

قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بنها، إحالة المتهم الأول في القضية المتهم فيها خمسة أشخاص بقتل سائق على خلفية خلافات سابقة بين عائلته وعائلة المتهمين، وذلك باستخدام سلاح ناري من نوع فرد خرطوش، ما أسفر عن إصابته بعيار ناري في الرأس بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت المحكمة جلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير 2026 للنطق بالحكم.

وكانت محكمة أول درجة، أصدرت أحكامًا سابقة في القضية، تضمنت الإعدام شنقًا للمتهمين الثلاثة الأوائل، والسجن المؤبد للمتهمين الآخرين.

صدر القرار برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين حامد عبد المجيد حامد، وأحمد أسامة محمد دبوس، ومحمد عيد عليوة، وسامح عاصم عبد الحميد نصر، وأمانة سر علي القلشي.

وأشار أمر الإحالة في القضية رقم 11322 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1050 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، إلى أن المتهمين: عبد الحميد ك. ع وشهرته أحمد كامل (24 عامًا – سائق)، عبد الله س. ع (30 عامًا – سائق)، أحمد ع. ع (22 عامًا – نجار مسلح)، صبحي و. ص (29 عامًا – سائق)، علي م. س (17 عامًا – طالب وسائق)، ارتكبوا في 19 ديسمبر 2023 جريمة قتل المجني عليه محمد أحمد محمد حفني الحجار عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين، على خلفية خلاف سابق، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) محشوًا بالطلقات، وتوجهوا إلى المكان الذي تيقنوا من مرور المجني عليه به، وتربصوا له حتى ظفروا به.

وقام المتهم الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية باتجاهه بنية قتله، ما أدى لإصابته القاتلة كما ورد في تقرير الصفة التشريحية، بينما تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة لدعمه وشد أزره.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين بإتلاف منقولات لا يملكونها، وهي سيارة المجني عليه رقم (ق ل ن 1632)، بعدما أطلقوا عليها عدة أعيرة نارية، مما عرّض حياة المواطنين وأمنهم للخطر، وكذلك حيازتهم وإحرازهم للسلاح الناري والذخائر بدون ترخيص.