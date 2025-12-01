إعلان

متحدث "أونروا": ضغوط عربية ودولية على إسرائيل لفتح ممرات المساعدات إلى غزة

كتب : داليا الظنيني

09:43 م 01/12/2025

الدكتور عدنان أبو حسنة

أكد الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة “أونروا”، أن هناك ضغوطاً عربية وإقليمية ودولية متصاعدة على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل التدهور المتسارع للأوضاع المعيشية.

وكشف عدنان أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر وقطر والأردن تبذل جهوداً مستمرة، إلى جانب تحركات أوروبية، من أجل إلزام إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات التي يحتاجها سكان غزة بشكل عاجل.

وقال عدنان أبو حسنة إن ما يدخل القطاع حالياً من مساعدات محدود جداً، مشيراً إلى أن الناس فقدوا كل أموالهم ويعتمدون بالكامل على ما يوفره الهلال الأحمر المصري واليونسيف من مواد إغاثية، مشددًا على أن إسرائيل لا تزال تفرض قيوداً مشددة تمنع وصول الكثير من الشحنات الإنسانية، رغم الحاجة الملحة إليها، مؤكداً أن أي تأخير إضافي في فتح ممرات الإغاثة سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

الأونروا مساعدات غزة إسرائيل ادخال المساعدات لغزة عدنان أبوحسنة

