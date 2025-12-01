إعلان

مستشار الرئيس الأوكراني: أخبرنا أمريكا رفض احتلال روسيا لأراضينا

كتب-عبدالله محمود:

09:19 م 01/12/2025

الرئيس الأوكراني

قال مستشار الرئيس الأوكراني أولكسندر بيفز، إن أوكرانيا أخبرت أمريكا برفضها مواصلة احتلال روسيا لأراضيها ثم مطالبتها بمنحها الشرعية، موضحًا أن هناك أمور لا يمكن أن نقبلها مثل التخلي عن أراضينا.

وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني في تصريحات إعلامية ، أن أوكرنيا تريد الانضمام إلى ترتيبات أمن جماعي تضمن عدم تكرار الحرب، لافتًا إلى أن كييف تريد ضمانات أمنية تردع روسيا على طول الحدود الشرقية.

وأكد أن أوكرنيا تريد بناء قدراتها العسكرية، وأن يكون لديها جيش كبير يحمي حدودها يضمن أمنها.

وشدد مستشار الرئيس الأوكراني، على أن ضمانات الأمن مسألة حساسة لأوكرانيا في المحادثات، قائلا:"لأننا نبحث عن أمننا وأمن أوروبا معا، وإذا كانت روسيا مستعدة لتفاوض حقيقي فستكون المحادثات المقبلة صعبة للغاية".

واتهم مستشار زيلينسكي، روسيا بأنها تميل إلى إقحام العديد من القضايا غير الضرورية في المفاوضات، مؤكدًا أن كييف أمام تفاوض شاق لكن مشاركة أوروبا والولايات المتحدة فيه ستحدث اختراقا.

وأشار مستشار الرئيس الأوكراني، إلى أن روسيا ما زالت تعتقد أن استمرار الحرب أقل كلفة لها من إنهائها.

