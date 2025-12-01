البرهان يدعو السودانيين لحمل السلاح لمحاربة الميليشيات

دعا رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، المواطنين السودانيين القادرين على حمل السلاح للانضمام إلى الجيش السوداني لمحاربة الميليشيات المتمردة.

وجدد البرهان في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، رفضه لأي حل أو مبادرة لا تتضمن تفكيك المليشيا المتمردة وتجريدها من السلاح، مشيرا إلى أن السودان يحتاج إلى إعادة صياغة الدولة من جديد وفق أسس حقيقية، بما يضمن بناء مؤسسات قوية.

وأكد أن الحرب أثرت على كل السودانيين وهناك معاناة ومأساة خاصة في مدينة الفاشر، مشددًا على أن الحل الوحيد في السودان هو زوال الميليشيات.

وأوضح رئيس مجلس السيادة السوداني، أنه لا يوجد أمام القوات المسلحة السودانية خيارات كثيرة سوى زوال الميليشيا، قائلاً: "يجب تجريد الميليشيا من السلاح ونقتص منها".