وكالات:

قررت الحكومة الجزائرية رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار شهرياً بداية من شهر يناير 2026، بالإضافة إلى رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار.

وقالت الحكومة الجزائرية، في بيان، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم، إن عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء تناول عدداً من العروض تخص عدة قطاعات، منها مراجعة الحد الأدنى للأجور.



وأضاف البيان: "مجلس الوزراء قرر رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار بداية من يناير المقبل، حيث تعتبر هذه القيمة بهذا الحجم من الزيادة هي الأولى من نوعها منذ بدء رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود آخرها الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية في عام 2020 والمقدرة بألفي دينار"، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

كما قرر مجلس الوزراء رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، مع تكليف وزير العمل بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، وحدد مجلس الوزراء صرفها لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد.



وكلف رئيس الجمهورية الجزائري، وزير العمل بضرورة أن تؤدي الوكالة الوطنية للتشغيل دورها المنوط بها بشكل جدي لتكون الوكالة مصدر شفافية وسلاسة في توجيه طالبي العمل وتصنيف المدمجين في سوق التشغيل.



كما أمر رئيس الجمهورية، وزير العمل بتقديم مقترحات تخص رفع المعاشات ومنح التقاعد لتدرسها وزارة المالية ثم مجلس الحكومة، على أن يتم الفصل فيها أمام مجلس الوزراء المقبل.