إعلان

إعلام عبري: الرئيس الإسرائيلي قد يوافق على العفو عن نتنياهو بشرط

كتب : مصراوي

03:20 م 01/12/2025

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن التقديرات تشير إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج سيوافق على العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقابل إجراء انتخابات مبكرة.

وقبل قليل، نقلت القناة الـ13 عن هرتسوج بشأن العفو عن نتنياهو، قوله إنه سيضع في اعتباره مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي فقط.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين قدم الأحد طلبًا رسميًا إلى الرئيس للعفو عنه ووقف محاكمته في ثلاث قضايا فساد تستلزم سجنه في حال إدانته.

و نظم عشرات الإسرائيليين مظاهرات أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوج في تل أبيب، احتجاجًا على طلب العفو عن نتنياهو.

وقال مصدر مطلع لهيئة البث الإسرائيلية، إنه من المرجح أن يعفو الرئيس عن نتنياهو مقابل تخليه عن منصبه في الحكومة الإسرائيلية.

ولكن أفادت الهيئة، بأن مقربين من نتنياهو أكدوا أن رئيس الحكومة لن يقبل التخلي عن الحياة السياسية ولن يقر بالذنب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسحاق هرتسوج العفو عن نتنياهو بنيامين نتنياهو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة