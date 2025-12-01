إعلام عبري: الرئيس الإسرائيلي قد يوافق على العفو عن نتنياهو بشرط

وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن التقديرات تشير إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج سيوافق على العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقابل إجراء انتخابات مبكرة.

وقبل قليل، نقلت القناة الـ13 عن هرتسوج بشأن العفو عن نتنياهو، قوله إنه سيضع في اعتباره مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي فقط.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين قدم الأحد طلبًا رسميًا إلى الرئيس للعفو عنه ووقف محاكمته في ثلاث قضايا فساد تستلزم سجنه في حال إدانته.

و نظم عشرات الإسرائيليين مظاهرات أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوج في تل أبيب، احتجاجًا على طلب العفو عن نتنياهو.

وقال مصدر مطلع لهيئة البث الإسرائيلية، إنه من المرجح أن يعفو الرئيس عن نتنياهو مقابل تخليه عن منصبه في الحكومة الإسرائيلية.

ولكن أفادت الهيئة، بأن مقربين من نتنياهو أكدوا أن رئيس الحكومة لن يقبل التخلي عن الحياة السياسية ولن يقر بالذنب.