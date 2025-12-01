روسيا تعلق على تصريحات الناتو بشأن دراسة "ضربة استباقية" ضدها

وكالات

علقت روسيا، اليوم الاثنين، على تصريحات مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي قال فيها إن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة قد يدرس توجيه "ضربة استباقية" ضدها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تعتبر هذه التصريحات "خطوة غير مسؤولة للغاية، وتشير إلى استعداد التحالف لمواصلة التحرك نحو التصعيد"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضافت زاخاروفا: "نرى في ذلك محاولةً متعمدةً لتقويض جهود التغلب على الأزمة الأوكرانية. ينبغي على من يُدلون بمثل هذه التصريحات أن يكونوا على دراية بالمخاطر والعواقب المحتملة، بما في ذلك على أعضاء التحالف أنفسهم".

وجاء ذلك، بعدما قال المسؤول العسكري في الناتو، الأدميرال جوزيبي كافو دراجون، لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن الحلف يدرس تكثيف استجابته للحرب "الهجينة" من موسكو، مشيرًا إلى إن "الضربة الاستباقية" يمكن اعتبارها "عملًا دفاعيًا".