السعودية وروسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول

وكالات

وقعت المملكة العربية السعودية وروسيا، اليوم الاثنين، على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم أن ذلك جاء على هامش منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي، المنعقد في العاصمة الرياض.

وتشمل الاتفاقية جميع أنواع الجوازات (الدبلوماسية والخاصة والعادية)، وتتيح الدخول دون تأشيرة للقادمين بغرض الزيارة (سواء كانت بقصد السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب والأصدقاء)، وتسمح في البقاء لمدة 90 يومًا متصلة أو على فترات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة، طبقا للوكالة.

ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومن الجانب الروسي نائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا ألكسندر نوفاك.

يذكر أن الاتفاقية لا تشمل الإعفاء من التأشيرات للقادمين بغرض العمل أو الدراسة، والإقامة، والحج إذ يلزم ذلك الحصول على التأشيرة المخصصة لذلك، كما تعد روسيا أول دولة توقع معها المملكة اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات تشمل حاملي جوازات السفر العادية.