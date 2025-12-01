مشاورات حكومية بين ألمانيا وبولندا في برلين لتعزيز العلاقات الثنائية

تعتزم ألمانيا وبولندا عقد مشاورات حكومية في برلين اليوم الاثنين، تركز على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وسيقود المحادثات المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.

وتعد المشاورات الحكومية اجتماعات مشتركة لمجلس الوزراء يشارك فيها عدد من الوزراء من كلا البلدين لتنسيق السياسات.

وتشمل الموضوعات الرئيسية هذا العام مواصلة دعم أوكرانيا عقب الغزو الروسي، إضافة إلى قضايا حلف شمال الأطلسي (ناتو) والأمن الإقليمي والعلاقات الاقتصادية.

ومن المتوقع أيضا أن تثار قضايا تاريخية، حيث طالب الرئيس البولندي كارول نوفروتسكي مرارا ألمانيا بدفع تعويضات عن احتلالها بولندا خلال الحرب العالمية الثانية، وكان آخرها خلال زيارته الرسمية إلى برلين في سبتمبر الماضي. وقد رفض ميرتس والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير هذه المطالب بشكل قاطع.

ورغم أن حكومة توسك ذات التوجهات الوسطية اليسارية لم تعد تسعى علنا وراء التعويضات، فإنها لا تزال تتوقع من برلين تقديم بادرة ذات مغزى للضحايا الناجين من الاحتلال.

وكان المستشار السابق أولاف شولتس قد تعهد بهذا الدعم في يوليو 2024، لكن لم تتخذ أي خطوات ملموسة منذ ذلك الحين.

وأكد ميرتس أهمية العلاقات مع بولندا، حيث زار وارسو وباريس بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في مايو الماضي.

ومن المتوقع صدور بيان مشترك في ختام المحادثات يركز بشكل أساسي على الأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي.