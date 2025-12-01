

وكالات

زار اللواء رافي ميلو، قائد قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، القوات المتمركزة على طول الحدود مع سوريا ولبنان، للاطلاع على التدريبات العسكرية وإجراء تقييمات للأوضاع.

قال ميلو في ختام تقييم ميداني شارك فيه قادة آخرون، إن القوات المنتشرة في الميدان تتمتع بجهوزية عالية، سواء على مستوى الدفاع أو الاستعداد لأي تطورات محتملة في منطقتي سوريا ولبنان.

أضاف أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح للإرهاب بالتمركز قرب الحدود، مؤكدا أن القوات ستواصل العمل بقدر كبير من العزم والمبادرة لإزالة أي تهديدات أو محاولات استهداف للمدنيين الإسرائيليين قبل تفاقمها.

في سياق مواز، تطرق ميلو إلى العملية الأخيرة التي استهدفت تنظيم "داعش" في بلدة بيت جن جنوب سوريا، والتي أصيب خلالها 6 جنود من قوات الاحتياط.

وأشاد بأداء القوة خلال العملية، مؤكدا أنهم نفذوا المهمة بنجاح وتمكنوا من اعتقال المشتبه بهم، رغم تعرضهم لإطلاق نار مباشر.

وأشار إلى أن العملية تأتي ضمن سلسلة من العمليات الواسعة والمستمرة لمكافحة الإرهاب في سوريا، مؤكداً أنها تعكس أهمية التحرك الاستباقي في ما يسميه الجيش الإسرائيلي منطقة الأمن، وأهمية الدفاع المتقدم.

وشدد على أن انتظار العدو ليبدأ الهجوم ليس خياراً، وأن الجيش يجب أن يبادر إلى التحرك قبل وقوع أي تهديد.

واختتم ميلو بالتأكيد على التزام الجيش الإسرائيلي بالبقاء خط الدفاع الأول بين السكان والجهات التي يعتبرها معادية، مشيرًا إلى أن القوات ستواصل العمل على تحديد التهديدات والرد عليها والدفاع عن الحدود بكل الوسائل المتاحة، وفقا لروسيا اليوم.