لافروف: أمن روسيا يستند إلى جيشها وأسطولها وقواتها الجوية الفضائية

موسكو - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الأحد، أن حلفاء روسيا هم الجيش والبحرية والقوات الجوية والفضائية.

وقال لافروف، خلال مقابلة مع برنامج "القبول العسكري" المخصص للذكرى الـ 25 لتأسيس شركة "روسوبورون إكسبورت" "نتذكر في كثير من الأحيان أن روسيا لا يزال لديها حليفان - الجيش والبحرية، ولكن، بالطبع، نحتاج إلى إضافة قوات جوية وفضائية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف لافروف "إذا نظرنا إلى الوضع من منظور جيوسياسي، فإن النضال من أجل التأثير على العمليات العالمية لضمان عدالة هذه العمليات، فإن حليف روسيا في مساعيها لإضفاء طابع ديمقراطي على العلاقات الدولية هو شركة "روسوبورون إكسبورت" (الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة) وجميع الشركات التي تورد منتجاتها إلى الأسواق العالمية عبر وسيطنا الرئيسي".

وتنسب العبارة القائلة بأن لروسيا حليفين فقط - جيشها والأسطول البحري - إلى الإمبراطور ألكسندر الثالث (1881-1894).

وشركة "روسوبورون إكسبورت"، هي شركة روسية مملوكة للدولة، وهي الوسيط الحكومي الوحيد في روسيا لتصدير واستيراد مجموعة كاملة من المنتجات النهائية والتقنيات والخدمات العسكرية، وهي جزء من شركة "روستيخ" الحكومية.