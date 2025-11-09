لافروف: مستعد للقاء وزير الخارجية الأمريكي بشرط مراعاة مصالح روسيا

وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه مستعد للقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مؤكدًا "لكن يتعين أخذ مصالح روسيا في الاعتبار لتحقيق السلام في أوكرانيا"، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف لافروف، أن الاتصالات جارية حاليًا بين روسيا والولايات المتحدة بشأن إمكانية مواصلة الحوار حول الخلافات الثنائية.

وأوضح أن تسوية الصراع في أوكرانيا غير ممكنة دون القضاء على أسبابه ومراعاة المصالح الروسية، مشيرًا إلى أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لن تنقذ نظام كييف وهو لن يتمكن من سداد أي ديون، وفق قوله.

وذكر وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة أكدت أنها ستكون قادرة على إقناع الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي بعدم التدخل في عملية السلام "لكن يبدو أن صعوبات قد نشأت في هذا الشأن".

وتابع لافروف: "الولايات المتحدة أبلغتنا عبر القنوات الدبلوماسية أنها تدرس اقتراح بوتين بالالتزام بشروط معاهدة نيو ستارت بعد فبراير 2026".

والجمعة، نفت الرئاسة الروسية (الكرملين) التكهنات التي تفيد بأن لافروف فقد مكانته لدى فلاديمير بوتين بعد تجميد جهود تنظيم قمة بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي.

وأفادت رويترز ووسائل إعلام أخرى، بأن واشنطن ألغت القمة الجديدة بعدما بعثت وزارة الخارجية الروسية برسالة تشير إلى عدم استعداد موسكو للتنازل عن مطالبها بشأن أوكرانيا. ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن مصدر قوله، إن محادثة لافروف مع روبيو أجّلت واشنطن.

وقال لافروف لوكالة أنباء روسيا اليوم: "أنا ووزير الخارجية ماركو روبيو نتفهم الحاجة إلى التواصل المنتظم".

وأضاف لافروف: "من المهم مناقشة القضية الأوكرانية وتعزيز الأجندة الثنائية. ولهذا السبب نتواصل هاتفيًا، ونحن مستعدون لعقد لقاءات وجهًا لوجه عند الضرورة".