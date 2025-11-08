إعلان

سوريا: القبض على 71 شخصًا في مداهمات أمنية استهدفت خلايا "داعش"

كتب : مصراوي

11:27 م 08/11/2025

وزارة الداخلية السورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال متحدث باسم وزارة الداخلية السورية في بيان، السبت، إن قوات الأمن نفذت 61 مداهمة استهدفت خلايا تنظيم الدولة "داعش" في عموم البلاد وألقت القبض على 71 شخصا وصادرت متفجرات وأسلحة.

وأشار المتحدث، إلى إطلاق عمليات استباقية على مستوى البلاد تستهدف خلايا تنظيم الدولة، مؤكدا أنه جرى ضرب خلايا تنظيم الدولة في أكثر من منطقة واعتقال قيادات كبيرة وخطيرة.

وأوضح المتحدث، أن الخلايا استهدفت شخصيات حكومية ومكونات سورية لضرب السلم الأهلي وتعزيز الخوف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

داعش وزارة الداخلية السورية تنظيم الدولة داعش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
لقاء ترامب والشرع.. ما الملفات المطروحة على الطاولة؟