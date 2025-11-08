سوريا: القبض على 71 شخصًا في مداهمات أمنية استهدفت خلايا "داعش"

وكالات

قال متحدث باسم وزارة الداخلية السورية في بيان، السبت، إن قوات الأمن نفذت 61 مداهمة استهدفت خلايا تنظيم الدولة "داعش" في عموم البلاد وألقت القبض على 71 شخصا وصادرت متفجرات وأسلحة.

وأشار المتحدث، إلى إطلاق عمليات استباقية على مستوى البلاد تستهدف خلايا تنظيم الدولة، مؤكدا أنه جرى ضرب خلايا تنظيم الدولة في أكثر من منطقة واعتقال قيادات كبيرة وخطيرة.

وأوضح المتحدث، أن الخلايا استهدفت شخصيات حكومية ومكونات سورية لضرب السلم الأهلي وتعزيز الخوف.