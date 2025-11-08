وكالات

قالت مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان في بيان، السبت، إن مدينة الفاشر شهدت تصعيدا بالهجمات الوحشية على مدى الأيام الـ10 الماضية.

ووصف المكتب الأممي، بأنها الفاشر مدينة يغمرها الحزن والمدنيون يعيشون فظائع على نطاق لا يمكن تصوره، موضحا أن مئات قُتلوا في الفاشر بينهم نساء وأطفال وجرحى لجأوا إلى المستشفيات.

وأشار المكتب الأممي، إلى أن آلاف اعتقلوا في الفاشر بينهم كوادر طبية وصحفيون، مؤكدا أن لا طرق آمنة لمغادرة المدينة وهناك مخاطر جسيمة تهدد من بقوا محاصرين فيها.

وأوضح أن ما تشهده الفاشر فوضى بل هجوم منهجي على الحياة الإنسانية والكرامة، مضيفا "كثيرا ما ترتكب هجمات وحشية على أساس عرقي في الفاشر".

وأكد المكتب الأممي الحقوقي، أنه يواصل توثيق الانتهاكات بالفاشر رغم انقطاع الاتصالات وصعوبة الوصول للمصادر، مطالبا بمرور آمن وحماية المدنيين بالفاشر وضمان وصول المساعدات دون عوائق.

وشدد على أن الفاشر تنزف ويجب التحرك الآن لوقف العنف وحماية المدنيين، لافتا إلى أن المساءلة هي الطريق الوحيد لمنع تكرار الفظائع بالفاشر وعلى العالم التحرك الآن.