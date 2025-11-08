إعلان

مقتل 6 أشخاص في حريق بمستودع للعطور بشمال غرب تركيا

كتب : مصراوي

11:25 ص 08/11/2025

حريق- ارشيفية

اسطنبول- (أ ب)

ذكر مسؤولون أن حريقا اندلع في مستودع للعطور في شمال غرب تركيا صباح اليوم السبت، أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة واحد.

ولم يعرف على الفور سبب الحريق الذي اندلع في إقليم كوجالي حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أنه سبقه عدة انفجارات. وتم إرسال فرق الطوارئ ورجال الإطفاء على الفور إلى الموقع وتمت السيطرة على الحريق في غضون ساعة.

وفي حديثه إلى الصحفيين، قال حاكم الإقليم، إلهامي أكتاس إن ستة أشخاص توفوا وأصيب شخص واحد ويتلقى العلاج حاليا.

حريق حريق مستودع للعطور تركيا

