(أ ب)

أحبطت السلطات المكسيكية بمساعدة من وكالات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية مؤامرة مزعومة دبرتها إيران لاغتيال السفير الإسرائيلي في المكسيك، حسبما أفاد مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون اليوم الجمعة.

وأضاف المسؤولون، أن التقارير أفادت بأنه تم التخطيط للمؤامرة لاغتيال السفيرة إينات كرانز نيجر في نهاية العام الماضي وظلت محل التنفيذ حتى منتصف هذا العام، عندما تم إحباطها.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم ، إنه تم "تجميد" المؤامرة وإنها أصبحت لا تشكل تهديدًا في الوقت الراهن.

ولم يكشف المسؤولون عن أية تفاصيل عن كيفية اكتشاف المؤامرة أو إحباطها. وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إنها لا تعليق لديها على مثل تلك الأنباء.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "نشكر أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في المكسيك لاحباطهم عمل شبكة إرهابية تديرها إيران سعت لمهاجمة سفيرة إسرائيل في المكسيك.

وأضاف البيان،:" سيستمر المجتمع الأمني والاستخباراتي الإسرائيلي في العمل بلا كلل، وبالتعاون الكامل مع أجهزة الأمن والاستخبارات في جميع أنحاء العالم، لإفشال التهديدات الإرهابية من إيران ووكلائها ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في أنحاء العالم".