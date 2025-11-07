(د ب أ)

قالت لورانس دي كار مديرة متحف اللوفر، إن الخبراء يعملون على عرض تاج الإمبراطورة أوجيني الذي تمت استعادته في المتحف ذي الشهرة العالمية بعد ثلاثة أسابيع من السرقة المدهشة.

وأضافت دي كار في مقابلة إذاعية تم بثها اليوم الجمعة: "ستكون هذه العودة رمزا جميلا لاستعادة المتحف لنشاطه، وما زالت الأجزاء الرئيسية، الماس والزمرد، سليمة".

وأكدت أن عملية الترميم ستستغرق بعض الوقت، والعديد من الرعاة تعهدوا بالفعل بدعم عملية الترميم.

وكان التاج، المرصع بـ 1354 ماسة و56 زمردة، يخص أوجيني، زوجة نابليون الثالث.

وتم العثور على القطعة الثمينة على مقربة من المتحف بعد الاقتحام التي وقع في 19 أكتوبر 2025، حيث أظهرت الفحوصات الأولية أن التاج تضرر عند انتزاعه من حافظة العرض وليس بسبب سقوطه.

وأشارت دي كار إلى أن فتحة ضيقة فتحها اللصوص بقرص قطع ربما كانت هي سبب تضرر التاج.