خليل الحية: الشعب الفلسطيني لا يقبل الاندثار وسيواصل سعيه خلف حقوقه

وكالات

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس بقطاع غزة خليل الحية، إن الشعب الفلسطيني لا يقبل الاندثار وسيواصل سعيه خلف حقوقه حتى ينالها.

وأكد الحية خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أنه يجب ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي قانونيا على جرائمهم التي ارتكبوها في حق الفلسطينيين.

وذكر رئيس المكتب السياسي أن غزة نابت عن الأمة ووقفت في وجه الطغيان، وما تزال تنادي الأمة لتقف معها لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية المشروعة.

وأضاف خليل الحية:"أن غزة اليوم جريحة وتحاول لملمة جراحها، لكنها في الوقت ذاته عظيمة وصامدة.. وأبناء غزة يبحثون عن مأوى، وشربة ماء وكسرة خبز وجرعة دواء، وعن حياة بين ركام المنازل والرمال الملطخة بدماء الشهداء".

وشدد الحية على وجوب أن تبقى إسرائيل وقادتها في دائرة الملاحقة القانونية، ودفعهم إلى المحاكم على جرائم الحرب وعلى ما ارتكبوه في قطاع غزة.