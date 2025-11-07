توقف حركة الطيران بمطار شحن رئيسي في بلجيكا بسبب رصد طائرات مسيرات



بروكسل - (أ ب)

قال مسؤول بمطار لييج في بلجيكا اليوم الجمعة إن حركة الطيران من المطار، وهو أحد أكبر مطارات الشحن في أوروبا،توقفت لفترة قصيرة بعد رصد طائرات مسيرة، وهو حادث يأتي وسط سلسلة من الحوادث بمختلف أنحاء بلجيكا في الأسابيع الأخيرة.

وقال كريستيان ديلكورت، رئيس الاتصالات في مطار لييج إن طائرات مسيرة أجبرت على سلسلة من توقف الرحلات بين الساعة التاسعة مساء أمس الخميس والواحدة صباح اليوم الجمعة، ومرة أخرى بين الساعة السابعة والثامنة صباح اليوم الجمعة، عندما تم استئناف العمليات بشكل كامل.

وكان قد تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية في مطار بروكسل الدولي الرئيسي في بلجيكا، أمس الأول الأربعاء، بعد أن أجبر رصد طائرات مسيرة ليلة الثلاثاء الماضي إلى إغلاقه بشكل مؤقت، مما دفع رئيس الوزراء بارت دي ويفر إلى عقد محادثات حكومية طارئة.

وكانت تلك المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق المطار في بروكسل بسبب الطائرات المسيرة. تأتي تلك الحوادث بعد رصد سلسلة من الطائرات المسيرة مجهولة الهوية في عطلة نهاية الأسبوع بالقرب من قاعدة عسكرية ، حيث يتم تخزين أسلحة نووية أمريكية.