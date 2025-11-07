إعلان

ترامب: كازاخستان قررت الانضمام إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية"

كتب : مصراوي

03:28 ص 07/11/2025

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أن كازاخستان ستنضم إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية".

وجاء هذا الإعلان عقب اتصال هاتفي أجراه ترامب وضمّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

وقال ترامب إن كازاخستان "هي أول دولة في ولايتي الثانية تنضم إلى اتفاقيات إبراهام".

وأضاف: "هناك دول كثيرة أخرى تسعى للانضمام إلى اتفاقيات إبراهام. دول رائعة وقادة رائعون أكدوا انضمامهم لاتفاقيات إبراهام"؛ مشيرا إلى أن "بعض دول آسيا الوسطى الخمس ستنضم إلى اتفاقيات إبراهام".

من جانبه، قال رئيس كازاخستان للرئيس ترامب: "دوركم مهم وسياستكم تتسم بالحكمة".

والتقى ترامب بتوكاييف إلى جانب أربعة زعماء آخرين من آسيا الوسطى في البيت الأبيض يوم الخميس.

وكانت الحكومة الكازاخية قد قالت في وقت سابق إن "انضمامنا المتوقع إلى الاتفاقات الإبراهيمية يمثل استمرارا طبيعيا ومنطقيا لمسار السياسة الخارجية الكازاخستانية القائم على الحوار والاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الاتفاقيات الإبراهيمية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في نيوزيلندا