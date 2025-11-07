ترامب: كازاخستان قررت الانضمام إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أن كازاخستان ستنضم إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية".

وجاء هذا الإعلان عقب اتصال هاتفي أجراه ترامب وضمّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

وقال ترامب إن كازاخستان "هي أول دولة في ولايتي الثانية تنضم إلى اتفاقيات إبراهام".

وأضاف: "هناك دول كثيرة أخرى تسعى للانضمام إلى اتفاقيات إبراهام. دول رائعة وقادة رائعون أكدوا انضمامهم لاتفاقيات إبراهام"؛ مشيرا إلى أن "بعض دول آسيا الوسطى الخمس ستنضم إلى اتفاقيات إبراهام".

من جانبه، قال رئيس كازاخستان للرئيس ترامب: "دوركم مهم وسياستكم تتسم بالحكمة".

والتقى ترامب بتوكاييف إلى جانب أربعة زعماء آخرين من آسيا الوسطى في البيت الأبيض يوم الخميس.

وكانت الحكومة الكازاخية قد قالت في وقت سابق إن "انضمامنا المتوقع إلى الاتفاقات الإبراهيمية يمثل استمرارا طبيعيا ومنطقيا لمسار السياسة الخارجية الكازاخستانية القائم على الحوار والاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي".