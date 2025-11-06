وكالات

رحبت وزارة الخارجية السورية، بقرار مجلس الأمن الدولي بما تضمنه من شطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية من قوائم الجزاءات.

وأعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في بيان له اليوم الخميس، عن تقدير دمشق للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها لسورية وشعبها.

وأكد الشيباني، أن الدبلوماسية السورية تؤكد مجددا حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم في إزالة العقبات.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بالموافقة على رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.

وقدمت أمريكا مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، يقضي برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الإثنين المقبل.