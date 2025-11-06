إعلان

جيش الاحتلال يوجّه إنذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان

كتب : مصراوي

05:04 م 06/11/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات


وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ باللغة العربية أفيخاي أدرعي، إنذارًا إلى سكان جنوب لبنان.

أنّ الجيش الإسرائيليّ سيهاجم على المدى الزمنيّ القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لـ”حزب الله” في أنحاء جنوب لبنان.

واعتبر أنّ ذلك للتعامل مع “المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة”.


وحثّ سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتيْن التاليتيْن: الطيبة وطير دبا على اخلائها فورًا.

وقال: “أنتم موجودون قرب مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال سكان جنوب لبنان أفيخاي أدرعي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

علم الروم.. كيف تؤثر الصفقة القطرية على الدولار والاقتصاد المصري؟
لحظة بلحظة.. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. كأس السوبر المصري
في بث مباشر.. "معتمر الحرم" يكشف تفاصيل ما حدث ويشكر السعودية
ما العائد على مصر من مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم؟
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري