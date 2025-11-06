جيش الاحتلال يوجّه إنذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان

وكالات



وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ باللغة العربية أفيخاي أدرعي، إنذارًا إلى سكان جنوب لبنان.

أنّ الجيش الإسرائيليّ سيهاجم على المدى الزمنيّ القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لـ”حزب الله” في أنحاء جنوب لبنان.

واعتبر أنّ ذلك للتعامل مع “المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة”.

وحثّ سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتيْن التاليتيْن: الطيبة وطير دبا على اخلائها فورًا.

وقال: “أنتم موجودون قرب مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.