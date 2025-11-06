إعلان

مصر تسترد 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية (صور)

كتب : أسماء البتاكوشي

03:20 م 06/11/2025
سلمت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وزارة السياحة والآثار مجموعة من القطع الأثرية المصرية المستردة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء هذا استمرارًا للجهود الوطنية الحثيثة، وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ لاستعادة آثارها التي خرجت بطرق غير شرعية للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، إن عدد القطع الاثرية المستردة من ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، بلغ 36 قطعة، كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، وهو إجمالي 3 مجموعات رئيسية.

وتضمنت المجموعة الأولي 11 قطعة أثرية تمت مصادرتهم من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي بولاية نيويورك وتم تسليمها إلى القنصلية المصرية العامة بنيويورك، فيما تضمنت المجموعة الثانية 24 مخطوطةً نادرةً تتضمن كتابات باللغتين القبطية والسريانية، والمجموعة الثالثة تضمنت لوحة ملونة من الأسرة 18 الفرعونية والتي قام بتسليمها متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك.

ولفتت الخارجية إلى أن هذا الإنجاز، يعكس التزام الدولة الراسخ بحماية تراثها وصون ممتلكاتها الحضارية واسترداد آثارها التي خرجت بطرق غير شرعية، وتتويجاً لتعاون أجهزة الدولة المختلفة، وهو الأمر الذى يخضع إلى قانون حماية الآثار المصرية، وكذا الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية.

استرداد قطع أثرية وزارة الخارجية والهجرة الولايات المتحدة الأمريكية

