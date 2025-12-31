مقتل شخص وإصابة 40 آخرين في حادث اصطدام قطارين بـ بيرو



وكالات

لقي سائق قطار حتفه، بينما أصيب 40 شخصا، بعد تصادم قطارين من الأمام على المسار المؤدي إلى قلعة ماتشو بيتشو التي تعود لحضارة الإنكا، وهي أهم موقع سياحي في بيرو وتجتذب أكثر من مليون زائر سنويا.

وتحقق الشرطة في حادث التصادم بين القطارين اللذين تشغلهما شركتا إنكا ريل وبيرو ريل اللتان تنقلان السياح إلى الموقع الشهير بشكل أساسي، إذ قال مسؤول بقطاع الصحة، إن نحو 20 شخصا في حالة خطيرة نسبيا.

وذكر شرطي، أن هناك سياحا أجانب من بين المصابين.

وتظهر مقاطع فيديو أرسلها ركاب إلى قناة "آر بي بي" التلفزيونية ضحايا مصابين ملقين بجوار السكك الحديد مع قاطرتين متضررتين في مكان قريب.

وأُرسلت عشرات سيارات الإسعاف وطاقم طبي إلى ماتشو بيتشو الواقع في منطقة نائية لا يمكن الوصول إليها عبر الطرق مباشرة.

ويقع المجمع الأثري على مسافة 130 كيلومترا من مدينة كوسكو وعلى ارتفاع 2438 مترا، وقد بُني في القرن الخامس عشر.

وهذا ثالث حادث من نوعه هذا الأسبوع بعد حادث قطار المكسيك، وحادث قطار البضائع في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للغد.