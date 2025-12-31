رئيس كولومبيا: واشنطن قصفت مصنعا للكوكايين داخل الأراضي الفنزويلية



وكالات

زعم الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قصفت مصنعا للكوكايين في فنزويلا.

كتب بيترو في صفحته عبر منصة X: "نعلم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم مصنعا في ماراكايبو، ونخشى أنهم كانوا يخلطون معجون الكوكايين هناك ويستغلون الموقع القريب من البحر".

وماراكايبو هي مدينة مكتظة بالسكان في فنزويلا تقع على شاطئ المضيق الذي يربط البحيرة التي تحمل الاسم نفسه بالبحر الكاريبي.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدمير منشأة رئيسية في فنزويلا على يد الجيش الأمريكي.

ونقلت شبكة CNN، عن مصادر، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA نفذت غارة جوية بطائرة مسيرة على منشأة ميناء على الساحل الفنزويلي.

وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تهريب المخدرات.

وفي شهري سبتمبر وأكتوبر، استخدمت قواتها المسلحة مرارا وتكرارا لتدمير قوارب يزعم أنها كانت تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.

وفي أواخر سبتمبر، أفادت شبكة NBC، أن الجيش الأمريكي كان يدرس خيارات لاستهداف مهربي المخدرات داخل فنزويلا.

وفي 3 نوفمبر، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رأيه بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في رئاسة الدولة باتت معدودة، لكنه أوضح أن الولايات المتحدة لا تنوي شن حرب على فنزويلا.

واعتبرت كاراكاس هذه الأعمال استفزازا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بنزع السلاح النووي في منطقة الكاريبي .

في 17 ديسمبر، أعلن ترامب تصنيف الحكومة الفنزويلية "منظمة إرهابية أجنبية" وفرض حصار كامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى جمهورية فنزويلا البوليفارية، وفقا لروسيا اليوم.