كوريا الشمالية: العقوبات الأمريكية تثُير العداء وسنرد عليها بالمثل

انتقدت كوريا الشمالية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرضها عقوبات "تثير العداء" وتعهدت بالرد بالمثل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء، عقوبات على 8 أفراد وكيانين قالت إنهم متورطون في مجموعة متنوعة من المخططات الإلكترونية الكورية الشمالية لغسل الأموال، في خطوة تهدف إلى منع وصول التمويل لبرامج البلاد للأسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي المسؤول عن الشؤون الأميركية القول: "لا يوجد أحمق من توقع نتيجة جديدة باتباع السيناريو القديم للماضي الفاشل".

وأضاف: "يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك أنها مهما حشدت من عقوبات، فإن إمكانية تغيير الوضع الاستراتيجي الحالي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لصالحها أقل من الصفر".

وذكرت وكالة استخبارات كورية جنوبية هذا الأسبوع، أن هناك احتمالا كبيرا بأن تعقد كوريا الشمالية والولايات المتحدة قمة في أوائل العام المقبل.

ودعا ترامب مرارا لعقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال جولته في آسيا في الآونة الأخيرة وترك أيضا الباب مفتوحا لعقد اجتماع في المستقبل، وفقا للغد.