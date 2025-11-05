ترامب عن فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك: فقدنا شيئًا من سيادتنا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك يمثل فقدانًا جزء من السيادة الأمريكية، مؤكدًا أن إدارته ستتعامل مع الأمر.

وأضاف ترامب في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء:"اقتصادنا هو الأعظم في العالم، ونحن نعيش العصر الذهبي للولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن أمريكا ستحقق 21 تريليون دولار خلال عام واحد، في حين أن جو بايدن لم يتمكن سوى من تحقيق تريليون دولار فقط خلال أربعة أعوام.

وأكد ترامب أن أكثر من 600 ألف أمريكي خرجوا من قوائم المساعدات الحكومية بفضل نمو الاقتصاد وزيادة فرص العمل، لافتًا إلى أن رواتب العمال ترتفع بوتيرة غير مسبوقة منذ ستين عامًا وهذا يعد إنجاز كبير للإدارة.

وفي تعليقه على الأوضاع في نيويورك، قال ترامب إن ما يحصل هناك مريع، وسياسات الديمقراطيين ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مضيفًا أن إدارته حققت إنجازات مهمة في خفض أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

واتهم ترامب الديمقراطيين في الكونجرس بمحاولة المخاطرة بكل التقدم الذي تحقق، عبر السعي لإعادة سياسات بايدن التي رفعت أسعار السلع والطاقة.