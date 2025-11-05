وكالات

قال مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان الدكتور محمد إسماعيل، إنه نزح ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف أسرة من بارا نحو الأبيض ومدن أخرى، مؤكدًا أن هناك مئات المفقودين من بارا ولا يعلم أحد مصيرها إذا كانوا أحياء أو أمواتا.

وأوضح مفوض العون الإنساني بشمال كردفان خلال تصريحات لقناة الجزير، اليوم الأربعاء، أنه قتل 43 مدنيًا وأصيب 37 آخرين أثناء هجوم الدعم السريع على بارا.

وأضاف مفوض العون الإنساني بشمال كردفان: "نحن بحاجة إلى مساعدات إنسانية للنازحين من بارا ومناطق أخرى".

وفي وقت سابق، قالت شبكة أطباء السودان، إنها تتابع بقلق ما يجري في مدينة بارا بولاية شمال كردفان من جرائم مروّعة ترتكبها الدعم السريع بحق المدنيين العزّل.

وأفادت الشبكة، في بيان على "فيسبوك"، الثلاثاء الماضي، بأن عشرات الجثث مكدسة داخل المنازل في مدينة بارا بعدما منع الدعم السريع ذوي الضحايا من دفنهم.

وتابعت: "في ظل هذا الجحيم، تتواصل موجات النزوح الجماعي من بارا في ظروف بالغة القسوة، حيث يفرّ المدنيون سيرًا على الأقدام نحو المجهول، دون غذاء أو دواء أو مأوى، بينما تنهار الخدمات الصحية تماماً وتنتشر الأمراض وسوء التغذية بين الأطفال والنساء وكبار السن".

وطالبت شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقف انتهاكات الدعم السريع في بارا بولاية وفتح ممرات آمنة للمدنيين.